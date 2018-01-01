Суркис - об Ахметове: Мы соперники в очень хороших отношениях

Президент Динамо рассказал о взаимоотношениях с владельцем Шахтера.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис в интервью известному журналисту Виктору Вацко рассказал о своих отношениях с владельцем донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым.

“Мы соперники в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения и сказал главные слова, которым сложно возразить: “Мы родственные души“. Он считает, что серебряные медали больше мне к лицу, а я считаю, что ему. Но, откровенно, я с ним в очень хороших отношениях.

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Я ценю то, что делает Ахметов, а он, наверное, ценит то, что делаю я. Он попал в непростые условия и мог бы закрыть проект Шахтер, и никто бы и слова ему не сказал, потому что все было отстроено в Донбассе: база, детская спортивная школа, стадион... Он сумел это сохранить, а команда находится на ведущих ролях. Это дорогого стоит, честь ему и хвала.

Я скажу так - без Шахтера нет Динамо, а без Динамо - Шахтера“, – сказал Суркис в эфире шоу Вацко Light, опубликованном на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Игорь Суркис рассказал о том, как Шахтер хотел купить у Динамо Евгения Хачериди, а также поделился своим мнением о Жуниоре Мораесе, который прошлым летом стал игроком “горняков“.