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Шахтер предлагал Динамо 22 миллиона и Кривцова за Хачериди

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Президент киевского Динамо практически согласился на сделку.
Евгений Хачериди во время выступления за Динамо
Евгений Хачериди во время выступления за Динамо
Getty Images

Глава киевского Динамо Игорь Суркис рассказал историю о том, как чуть было не продал в донецкий Шахтер Евгения Хачериди.

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"Мне предлагали за Хачериди 22 миллиона евро и в аренду взять Сергея Кривцова. Аренда на один год, продавать они его не хотели. Я уже где-то даже склонялся к этому, если бы отдали бы нам Кривцова за какие-то деньги.

Но я же не отдал, я убедил Хачериди и мне пришлось ему значительно повысить зарплату, что, наверное, его и разбаловало", – рассказал Суркис в эфире шоу Вацко Light, опубликованном на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Игорь Суркис поделился своим мнением относительно Жуниора Мораеса, который ушел в Шахтер, а также заявил, что не отдаст телевизионные права каналу Футбол 1/2, даже если это грозит недопуском клуба в УПЛ.

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Теги: Игорь Суркис, Евгений Хачериди, Динамо, Динамо Киев, Сергей Кривцов, Шахтер, Шахтер Донецк, трансфер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры
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