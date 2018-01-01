Суркис: Мораес клялся мне, что никогда в жизни не перейдет в Шахтер

Президент Динамо прокомментировал переход своего экс-игрока в состав Шахтера и поделился своим отношением к футболисту.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о бывшем вице-капитане Жуниоре Мораесе, который минувшим летом перешел в донецкий Шахтер.

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“Мораес хотел остаться, очень хотел. Я с ним встречался, он клялся мне вот здесь, сидя в офисе, что в жизни никогда в Шахтер не перейдет, только разве что в Китай или какой-то другой клуб. А в это время он уже подписал контракт с Шахтером.

Может быть, больше денег предложили или может ему понравилось, что там будет играть с бразильцами, своими побратимами.

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Он для меня не предатель, нет. Он - обманщик, не предатель. Он мог мне просто все в глаза сказать: “Я принял решение, я подписал контракт“. Он свое решение принял еще зимой. Уедет Мораес, уедут бразильцы, и о них никто не вспомнит, а об украинских ребятах будут помнить всегда.

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Чего мне думать о Мораесе? Еще полгода-год или два он поиграет в Шахтере и на этом все закончится. Завтра его поманят, предложат на 100 тысяч больше - и он забудет о Шахтере“, - сказал Суркис в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Напомним, Жуниор Мораес перешел в Шахтер летом 2018-го года в качестве свободного агента. Ультрас киевского клуба жестко отреагировал на эту новость, а игроки “бело-синих“ даже не жали Мораесу руку.

Ранее Игорь Суркис поделился своим мнением относительно игроков команды Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука, а также назвал стоимость киевского Динамо.