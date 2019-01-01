Суркис: Я не передам телевизионные права, если транслятором УПЛ будет Футбол 1/2

Президента Динамо не пугает риск недопуска клуба к премьер-лиге.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что не передаст телевизионные права телеканалу Футбол 1/2, даже несмотря на риск недопуска клуба к премьер-лиге.

Читай также: Суркис: Надеюсь, Гармаш возьмется за ум и не пойдет по пути Хачериди

“Смотрите, если транслятором УПЛ будет телеканал Футбол 1/2, я права никуда не передам. К тому же с передачей прав есть сложности - у меня подписан пятилетний контракт с группой каналов, в том числе 2+2, и в нем прописаны огромные штрафы.

Даже если каким-то образом создадут единый пул и захотят силой эти права забрать, то так просто это не получится. Придется пройти через определенные трудности и сложности.

На этих телеканалах прослеживается тенденция, как красная тряпка, - критиковать Динамо в любых ситуациях, начиная от руководства и заканчивая тренерским штабом. Меня трогайте сколько хотите, но не трогайте моих футболистов и тренеров.

Читай также: Президент Динамо: Павелко не держит слова, он обманщик

Мы никому ничего не должны. Нас что, кто-то предупреждал? Нам кто-то об этом говорил? Было вынесено решение? Права принадлежат клубу. Во всем мире так – и в Барселоне, и в Реале... Меня мои права никто не заставит передать. Пускай никто не фантазирует.

Недопуск к чемпионату? Значит, так и будет. Вопрос принципиальный. Если будет стоять вопрос, что придется транслировать матчи Динамо на телеканалах Футбол 1/2, значит, будет недопуск. Если украинский футбол это устраивает, то будет недопуск. Или же ФФУ придется выиграть суды у группы телеканалов 1+1, освободить меня от тех штрафных санкций, которые я понесу.

Читай также: Суркис: Для меня Динамо - не бизнес, а результат

Если они договорятся, что мои матчи будут точно так же транслироваться, как и раньше, то пожалуйста. Мне какая разница? У меня только один вопрос – коммерческий. Денежки платите. Но на сегодня я не готов, чтобы мои матчи транслировали телеканалы Футбол 1/2“, – сказал Суркис в эфире шоу Вацко Light на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Игорь Суркис в интервью рассказал, сколько платили спонсоры за рекламу на футболках Динамо, а также назвал стоимость киевского клуба.