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Матч Динамо - Олимпиакос стал самым посещаемым в Украине в сезоне-2018/19

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На игру киевлян пришло посмотреть рекордное число болельщиков.
Фанаты Динамо на матче против Олимпиакоса
Фанаты Динамо на матче против Олимпиакоса
ФК Динамо Киев

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом, который проходил в Киеве на НСК Олимпиский, посетили 48 902 зрителя. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Таким образом, этот поединок стал самым посещаемым в текущем сезоне среди всех домашних игр украинских клубов в еврокубках, а также эту встречу воочию увидело рекордное число зрителей среди всех матчей сезона-2018/19 на территории Украины.

ТОП-3 самых посещаемых домашних еврокубковых матчей украинских клубов в сезоне-2018/19:

1/16 финала ЛЕ. Динамо - Олимпиакос (48902)
Раунд плей-офф ЛЧ. Динамо - Аякс (43141)
3-й отборочный раунд ЛЧ. Динамо - Славия (39318)

ТОП-3 самых посещаемых матчей в Украине в сезоне 2018/2019:

1/16 финала ЛЕ. Динамо - Олимпиакос (48902)
Чемпионат УПЛ. Динамо - Шахтер (46475)
Раунд плей-офф ЛЧ. Динамо - Аякс (43141)

Напомним, на глазах своих фанатов Динамо обыграло Олимпиакос со счетом 1:0 и вышло в следующую стадию Лиги Европы. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

Отметим, что в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ, по итогам которой Динамо предстоит сыграть с Челси. Ознакомиться со всеми парами можно здесь.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, НСК Олимпийский, футбол, Украина
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