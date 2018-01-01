ФК Львов усилился экс-одноклубником Габриэля Жезуса

Львовяне арендовали нападающего Палмейраса .

Футбольный клуб Львов достиг соглашения с бразильским Палмейрасом по переходу 22-летнего форварда Кауэ да Силвы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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За “горожан“ Кауэ будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона. Бразильский нападающий будет играть за ФК Львов под 7-м номером.

Кауэ да Силва является воспитанником футбольного клуба Палмейрас. Форвард играл в атаке вместе с ныне звездным нападающим Ман Сити Габриэлем Жезусом до переезда последнего в АПЛ.

На сборах молодой бразилец сумел неплохо себя зарекомендовать, забив в ворота соперников “сине-золотых львов“ три гола.

Напомним, что ранее львовские Карпаты пополнили свои ряды полузащитником из испанского клуба.