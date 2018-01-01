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Неизвестные угрожают убийством журналисту, писавшему о коррупции в ФФУ

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Арно Бэда беспокоится о своей безопасности.
Арно Бэда (слева)
Арно Бэда (слева)
twitter.com/ArnaudBedat

Швейцарский журналист Арно Бэда, который написал серию статей о коррупции в ФФУ, стал получать угрозы убийства. Об этом сообщает аналитический портал Репортеры без границ.

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В ноябре прошлого года Бэда получил телефонный звонок с украинского номера, по которому неизвестный человек угрожал его жизни. По словам журналиста, номер принадлежит кому-то, кто тесно связан с президентом ФФУ Андреем Павелко.

Теперь Бэда обеспокоен своей безопасностью и попросил власти Швейцарии предоставить ему защиту.

Напомним, в соответствии с расследованием Бэда, Павелко получил от УЕФА кредит в размере 4 млн евро под поручительство Федерации футбола Украины, который был частью его коррупционной схемы.

Ранее сообщалось, что на Андрея Павелко открыли уголовные дела по трем статьям.

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Теги: Андрей Павелко, коррупция, футбол, ФФУ
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