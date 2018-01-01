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Шовковский: Не я выбрал Динамо, а Динамо выбрало меня

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Экс-голкипер киевского клуба заявил, что для него не существует другой команды.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
Getty Images

Экс-голкипер киевского Динамо Александр Шовковский, ныне работающий в тренерском штабе сборной Украины, рассказал, почему выбрал “бело-синих“.

“Какой матч больше всего запомнился в карьере? Тяжело выделить. Было очень много матчей, было много эмоциональных матчей и значимость этих матчей была разной. Я не могу выделить какой-то матч за Динамо. Было много игр, и финалов, еще игры в Лиге чемпионов.

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Со временем эмоции от этих матчей остывают и остаются в памяти лишь последние игры. Один из таких - финал Кубка Украины, когда мы проигрывали 1:3 в послематчевой серии пенальти, и нам все же удалось вырвать победу. В том числе, благодаря моим удачным действиям.

Скажу немного иначе. Наверное, не я выбирал Динамо Киев, скорее всего, Динамо выбрало меня. Я родился в Киеве, всю жизнь прожил в Киеве, другой команды для меня просто не существовало“, – сказал Шовковский в интервью, опубликованном на YouTube-канале ФФУ.

Ранее Александр Шовковский рассказал, как в прошлом влипал в скандальные истории.

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Теги: Александр Шовковский, Динамо, Динамо Киев, футбол
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