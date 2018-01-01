Динамо планирует приобрести польского защитника

Киевский клуб уже ведет переговоры с Легией.

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении защитника польской Легии Матеуша Витески. Об этом сообщает польское издание Przeglad Sportowy.

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По информации источника, “бело-синие“ уже ведут переговоры с польским клубом о возможном трансфере игрока молодежной сборной Польши.

Утверждается, что Динамо готово предложить за 22-летнего поляка 1,5 миллиона евро, однако конкретного предложения киевляне пока не делали.

В текущем сезоне Витеска провел в футболке Легии 24 матча.

Ранее команда Динамо U-19 разгромило туринский Ювентус в Юношеской Лиге УЕФА.