Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо планирует приобрести польского защитника

Комментариев: 0
Киевский клуб уже ведет переговоры с Легией.
Матеуш Витеска
Матеуш Витеска
Getty Images

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении защитника польской Легии Матеуша Витески. Об этом сообщает польское издание Przeglad Sportowy.

Читай также: Испанский форвард Динамо показал, как осваивается в Киеве

По информации источника, “бело-синие“ уже ведут переговоры с польским клубом о возможном трансфере игрока молодежной сборной Польши.

Утверждается, что Динамо готово предложить за 22-летнего поляка 1,5 миллиона евро, однако конкретного предложения киевляне пока не делали.

В текущем сезоне Витеска провел в футболке Легии 24 матча.

Ранее команда Динамо U-19 разгромило туринский Ювентус в Юношеской Лиге УЕФА.

Поделись:
Теги: Динамо, украинская Премьер-лига, Легия, Матеуш Витеска, трансферы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь