В день матча с Ворсклой Фабри Гонсалесу будет 63 года и 305 дней.

Испанский специалист Фабри Гонсалес станет самым возрастным тренером дебютантом в истории чемпионата Украины.

В день матча 19 тура против Ворсклы главному тренеру Карпат будет 63 года и 305 дней, сообщает официальный сайт УПЛ.

Отметим, что действующим рекордсменом по этому показателю является экс-тренер Карпат Валентин Ходукин, дебютировавший в возрасте 63 лет и 42 дней.

Напомним, Фабри Гонсалес возглавил Карпаты в середине января, подписав контракт с клубом сроком в 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали француза из испанской Сегунды.