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Главный тренер Карпат станет самым возрастным тренером-дебютантом в истории УПЛ

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В день матча с Ворсклой Фабри Гонсалесу будет 63 года и 305 дней.
Фабри Гонсалес
Фабри Гонсалес
ФК Карпаты

Испанский специалист Фабри Гонсалес станет самым возрастным тренером дебютантом в истории чемпионата Украины.

В день матча 19 тура против Ворсклы главному тренеру Карпат будет 63 года и 305 дней, сообщает официальный сайт УПЛ.

Отметим, что действующим рекордсменом по этому показателю является экс-тренер Карпат Валентин Ходукин, дебютировавший в возрасте 63 лет и 42 дней.

Напомним, Фабри Гонсалес возглавил Карпаты в середине января, подписав контракт с клубом сроком в 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали француза из испанской Сегунды.

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Теги: футбол, Фабри Гонсалес, Карпаты, УПЛ
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Источник: upl.ua

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