Главный тренер Карпат станет самым возрастным тренером-дебютантом в истории УПЛ
В день матча с Ворсклой Фабри Гонсалесу будет 63 года и 305 дней.
Испанский специалист Фабри Гонсалес станет самым возрастным тренером дебютантом в истории чемпионата Украины.
В день матча 19 тура против Ворсклы главному тренеру Карпат будет 63 года и 305 дней, сообщает официальный сайт УПЛ.
Отметим, что действующим рекордсменом по этому показателю является экс-тренер Карпат Валентин Ходукин, дебютировавший в возрасте 63 лет и 42 дней.
Напомним, Фабри Гонсалес возглавил Карпаты в середине января, подписав контракт с клубом сроком в 2,5 года.
Ранее сообщалось, что Карпаты подписали француза из испанской Сегунды.
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