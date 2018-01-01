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Шахтер выделит средства для помощи детям из Красногоровки

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Игроки донецкого клуба выделят деньги на восстановление спортивного зала, поврежденного в результате боевых действий.
Игроки Шахтера помогут детям из Красногоровки восстановить зал
Игроки Шахтера помогут детям из Красногоровки восстановить зал
ФК Шахтер Донецк

В городе Красногоровка (Донецкая область), расположенном в пяти километрах от линии соприкосновения, в результате боевых действий был поврежден спортивный зал, в котором занимаются дети.

Игроки Шахтера предложили свою помощь в восстановлении здания. Общий бюджет проекта составит более 2 миллионов гривен. Строители уже приступили к работе и обещают восстановить объект в течение двух месяцев.

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"Дети - наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года.

Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине - это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой шаг со своей стороны, хотим принести людям радость, чтобы они знали: о них не забывают", - приводит слова игрока Шахтера Тараса Степаненко пресс-служба клуба.

Ранее "горняки" уже передавали детям из Красногоровки мячи и экипировку.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, благотворительность, Украина, Красногоровка, дети, футбол, вне игры
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