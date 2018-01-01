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Суркис: Надеюсь, Гармаш возьмется за ум и не пойдет по пути Хачериди

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Президент Динамо также сравнил полузащитника Дениса Гармаша с капитаном команды Сергеем Сидорчуком.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что у него состоялась беседа с полузащитником команды Денисом Гармашем о его поведении.

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“Надеюсь, что Гармаш возьмется за ум и не будет идти путем Хачериди. Я считаю его очень талантливым футболистом, а он тратит этот талант на ненужные разговоры с арбитрами. Нам не нужен футболист, который будет бегать разговаривать с судьями. 

Он потерял место в сборной Украины, и ему нужно стараться, чтобы себе это место вернуть. Нужно работать.

У меня был разговор с Гармашем и я сказал, что это его последний шанс. Если он не поменяется, то мы выставим его на трансфер“, – сказал Суркис в эфире шоу Вацко Light на YouTube-канале Вацко-Live.

Также Суркис отметил лидерские качества полузащитника Сергея Сидорчука.

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“Если взять Гармаша и Сидорчука – это абсолютные противоположности. Сергей после тяжелейшей травмы восстанавливается, терпит, готов работать, чтобы вернуть место в основе. Он настоящий лидер и капитан“, - заявил Суркис.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, футбол, вне игры
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