Черноморец подписал российского футболиста по паспорту Молдовы

Украинский клуб оформил трансфер российского нападающего Василия Павлова.

В четверг, 14-го февраля, одесский Черноморец объявил о трансфере российского футболиста Василия Павлова. Пресс-атташе клуба Сергей Мартынов рассказал о некоторых подробностях этого перехода.

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"Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять ее", - приводит слова Мартынова Чемпионат.

Стоит отметить, что 28-летний Павлов стал первым россиянином за последние пять лет, перешедшим в клуб УПЛ. Форвард будет выступать в одесском клубе под номером 24.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Черноморца придумала оригинальный способ скрывать просматриваемых игроков.