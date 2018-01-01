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Черноморец подписал российского футболиста по паспорту Молдовы

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Украинский клуб оформил трансфер российского нападающего Василия Павлова.
Василий Павлов
Василий Павлов
ФК Черноморец

В четверг, 14-го февраля, одесский Черноморец объявил о трансфере российского футболиста Василия Павлова. Пресс-атташе клуба Сергей Мартынов рассказал о некоторых подробностях этого перехода.

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"Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять ее", - приводит слова Мартынова Чемпионат.

Стоит отметить, что 28-летний Павлов стал первым россиянином за последние пять лет, перешедшим в клуб УПЛ. Форвард будет выступать в одесском клубе под номером 24.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Черноморца придумала оригинальный способ скрывать просматриваемых игроков.

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Теги: Черноморец, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер
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Источник: championat.com

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