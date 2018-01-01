Стоимость Динамо составляет 300 миллионов долларов
Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью с известным журналистом Виктором Вацко назвал стоимость столичного клуба.
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“Я не буду ничего выдумывать, каждые два-три года мы делаем оценку в Deloitte со всем имуществом, футболистами, которые у нас есть. Два года назад мы делали оценку, на тот момент стоимость Динамо составила порядка 300 миллионов долларов“, - сказал Суркис в интервью на YouTube-канале Вацко-Live.
Также Суркис подчеркнул, что не видит смысла тратить большие суммы денег на покупку новых футболистов в стране, в которой идет война.
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“Две команды остались сегодня в Украине. И поэтому тратить баснословные деньги на покупку футболистов в стране, в которой идет война, нецелесообразно. Сколько бы денег у тебя не было“, - подчеркнул президент киевлян.
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