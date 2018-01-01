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Стоимость Динамо составляет 300 миллионов долларов

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Игорь Суркис назвал цену киевского клуба.
Президент Динамо назвал стоимость клуба
Президент Динамо назвал стоимость клуба
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью с известным журналистом Виктором Вацко назвал стоимость столичного клуба.

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“Я не буду ничего выдумывать, каждые два-три года мы делаем оценку в Deloitte со всем имуществом, футболистами, которые у нас есть. Два года назад мы делали оценку, на тот момент стоимость Динамо составила порядка 300 миллионов долларов“, - сказал Суркис в интервью на YouTube-канале Вацко-Live.

Также Суркис подчеркнул, что не видит смысла тратить большие суммы денег на покупку новых футболистов в стране, в которой идет война.

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“Две команды остались сегодня в Украине. И поэтому тратить баснословные деньги на покупку футболистов в стране, в которой идет война, нецелесообразно. Сколько бы денег у тебя не было“, - подчеркнул президент киевлян.

Читайте также комментарии Игоря Суркиса относительно нарушения режима со стороны футболистов, и об отношении президента к своему клубу.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Игорь Суркис, УПЛ, футбол, вне игры
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