Президент Динамо: Павелко не держит слова, он обманщик

Игорь Суркис подчеркнул, что не поддерживает никаких отношений с президентом ФФУ.

Известный журналист Виктор Вацко во время интервью с Игорем Суркисом привел цитату президента ФФУ Андрея Павелко: “Одни платят военный сбор 80 миллионов, другие - 800 тысяч, но надевают футболки героев АТО. Сейчас нынешние собственники Динамо уже занимают деньги на содержание клуба у многих олигархов и, при этом, не спешат их отдавать“.

Президент киевского Динамо высказался по поводу заявлений Павелко, а также назвал его обманщиком.

“Во-первых, посоветовал бы ему на детях не воровать для начала, чтобы такими цитатами пользоваться. Я растаможенную траву для полей покупаю за 11-12 евро, построил немало полей. Во-вторых, цифры, которые он назвал, абсолютно не соответствуют действительности, потому что у нас налоги платят сами футболисты. Если мы суммарно возьмем все налоги, выплаченные футболистами, то сумма будет значительно больше. Да, она не будет доходить до того уровня, как в донецком Шахтере. Они могут – они платят. Не военный сбор, подчеркиваю, а такие зарплаты.

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Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Мораеса, Тайсона, Ракицкого. У нас и близко таких зарплат нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные ребята, по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше.

Зарплата Сидорчука и Гармаша меньше одного миллиона евро в год. Игроки сами платят налоги и военный сбор. У них у всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не один раз.

Отношения с Павелко? Никакие. Он для меня не существует, потому что он не держит слова, он обманщик. Ситуация с Мариуполем мне лишний раз доказала, что лучше я буду от него на расстоянии. Не буду с ним общаться, видеться и даже здороваться“, – сказал Суркис в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис назвал стоимость Динамо, а также отметил, что для него киевский клуб - это не бизнес.

Также президент “бело-синих“ назвал суммы, которые клуб получал от спонсоров.