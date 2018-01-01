Суркис рассказал, сколько платили спонсоры за рекламу на футболках Динамо

Также президент киевского клуба отметил, что сейчас они не имеют хорошего спонсорского предложения.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис объяснил, почему у команды нет титульного спонсора, а также раскрыл детали контрактов с предыдущими компаниями, которые подписывали спонсорское соглашение с “бело-синими“.

“Я вам скажу откровенно, интерес есть, но те суммы, которые предлагают - это значит на долгие годы понизить планку своего бренда. Мы не ищем никого, и не стоим с протянутой рукой, чтобы был генеральный спонсор. Будет интересное предложение - мы его рассмотрим.

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В свое время ПриватБанк платил нам 5 миллионов, потом 3, потом был контракт на 3 года на 10 миллионов долларов. А банк Надра платил нам 15 миллионов долларов за сезон. Они в этом что-то видели, они же не просто выбрасывали деньги.

Банк Надра закончился, закончился и спонсорский контракт. Все“, - сказал Суркис в интервью Виктору Вацко, опубликованному на YouTube-канале Вацко-Live.

Ранее Игорь Суркис рассказал о нарушения контракта со стороны Артема Милевского, а также заявил, что Динамо может приносить прибыль, если поменять руководителя клуба.