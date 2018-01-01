Официально: Защитник Зари стал игроком хорватского Хайдука

Луганская Заря официально объявила о трансфере Александра Сватка.

Защитник Зари Александр Сваток официально стал игроком хорватского Хайдука. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на 3,5 года.

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“Заря искренне желает Александру Сватку дальнейшего успешного продолжения карьеры и полной реализации своего потенциала“, - говорится в заявлении луганчан.

В нынешнем сезоне Сваток сыграл 16 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одной результативной передачей. Также осенью футболист был впервые вызван в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что нападающий Зари Рафаэль Ратао перебрался в словацкий клуб.