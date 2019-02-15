Суркис: Для меня Динамо - не бизнес, а результат

Президент "бело-синих" рассказал о трансферной политике клуба.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис пообщался с известным журналистом Виктором Вацко и ответил на вопросы о трансферной политике клуба. Интервью с Суркисом было опубликовано на YouTube-канале Вацко Live.

“Да, Динамо может приносить прибыль, как многие европейские клубы, продающие футболистов в топ-команды. Но только, если вы поменяете руководителя Динамо и поставите у руля бизнесмена, который будет хотеть на этом заработать денег.

Для меня Динамо Киев - это, прежде всего, результат. Я понимаю, что, например, Цыганков через год-полтора дорастет до того уровня, что его нужно будет продавать. Вроде бы правильно, надо продавать, но для меня результаты команды важнее.

Читай также: Суркис: Никого не устроило, что Динамо уходит зимовать с таким отрывом от Шахтера

Меня критиковали, что я не продал Ярмоленко за 25 миллионов в Боруссию за два года до его трансфера. Я его не продал, я посчитал, что это было хамское предложение, ведь оно поступило 30 августа - за день до окончания трансферного окна. Я сразу отказал.

За эти 2 года благодаря Ярмоленко мы играли в Лиге чемпионов, выиграли Премьер-лигу, и заработали денег, примерно 40 миллионов евро. И потом я продал Ярмоленко за те же 25 миллионов.

Скажите мне пожалуйста, чем я плохой бизнесмен? А без Ярмоленко на тот момент мы бы не имели такого успеха. В то время он был основной команды“, - рассказал Суркис.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис рассказал о нарушениях режима со стороны экс-игрока Динамо Артема Милевского.