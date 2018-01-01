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Суркис - о Милевском: Он пытался что-то отсудить у Динамо, но не получилось

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Президент Динамо рассказал о нарушениях режима со стороны Артема Милевского.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает, что профессиональные футболисты не должны гулять на дискотеках до ночи, а также рассказал о систематических нарушениях Артема Милевского во время его выступления за столичный клуб.

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"Футболисты - это те же люди, но я не принимал то, что футболист напивается, гуляет на дискотеках до двух-трех ночи – это не профессионализм. У них были контракты, есть штрафы, они сами подписывают эти контракты, и, соответственно, все стороны должны выполнять условия контракта.

Тут не улица одностороннего движения, что я там поймал Алиева или Милевского, и захотел оштрафовать на какую-то сумму. Все было четко прописано.

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Милевский, вы ж в курсе, даже пытался что-то отсудить у Динамо, но ничего не получилось. Все штрафы и все наказания четко зафиксированы. Они исходят не из того, что я проснулся и решил их наказать. Были докладные записки от врачей, главного тренера. Они поступали в соответствующие службы, которые уже выносили свой вердикт", - сказал Суркис в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский поздравил Игоря Суркиса с днем рождения.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, футбол, УПЛ, Артем Милевский, вне игры, видео
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