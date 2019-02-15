Свершилось: Пятов в четвертый раз стал отцом и наконец-то у него родился сын

В семье голкипера сборной Украины праздник - его супруга родила долгожданного сына.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрея Пятов поделился радостным событием в своей жизни - он стал отцом в четвертый раз.

Читай также: Милота дня: Симеоне в пятый раз стал отцом

Это счастливое событие произошло с футболистом на следующий день после матча “горняков“ с Айнтрахтом в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом Пятов сообщил на своей страничке в Instagram.

“Спасибо, любимая“, - написал Пятов под публикацией с данными о ребенке. Сын футболиста родился 15-го февраля, его рост составил 50 см, а вес - 3010 грамм.

Отметим, что у Андрея Пятова и его супруги Юлии три дочери - Даша, Милана и Майя.

Напомним, Шахтер сумел вырвать ничью в матче с Айнтрахтом, хотя с 11-й минуты поединка играл в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Айнтрахт.