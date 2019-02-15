Свершилось: Пятов в четвертый раз стал отцом и наконец-то у него родился сын
Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрея Пятов поделился радостным событием в своей жизни - он стал отцом в четвертый раз.
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Это счастливое событие произошло с футболистом на следующий день после матча “горняков“ с Айнтрахтом в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом Пятов сообщил на своей страничке в Instagram.
“Спасибо, любимая“, - написал Пятов под публикацией с данными о ребенке. Сын футболиста родился 15-го февраля, его рост составил 50 см, а вес - 3010 грамм.
Отметим, что у Андрея Пятова и его супруги Юлии три дочери - Даша, Милана и Майя.
Напомним, Шахтер сумел вырвать ничью в матче с Айнтрахтом, хотя с 11-й минуты поединка играл в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.
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