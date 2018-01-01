Карпаты подписали француза из испанской Сегунды

Состав львовского клуба пополнил полузащитник Абдул Карим Йода.

Львовские Карпаты подписали контракт с французским атакующим полузащитником Абдулом Каримом Йодой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Карпаты подписали с 30-летним игроком соглашение на 2,5 года. Карим Йода будет выступать за львовский клуб под 74-м номером.

Йода перешел в стан “зелено-белых“ из клуба испанской Сегунды Реус Депортиу. За клуб второй испанской лиги хавбек отыграл 22 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.

До этого Абдул Карим Йода выступал за испанские Хетафе и Альмерию, а также за румынскую Астру.

Напомним, что ранее львовские Карпаты объявили о подписании камерунского защитника.