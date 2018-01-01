Карпаты подписали француза из испанской Сегунды
Состав львовского клуба пополнил полузащитник Абдул Карим Йода.
Львовские Карпаты подписали контракт с французским атакующим полузащитником Абдулом Каримом Йодой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Читай также: Швед: Мы потеряли несколько важных игроков
Карпаты подписали с 30-летним игроком соглашение на 2,5 года. Карим Йода будет выступать за львовский клуб под 74-м номером.
Йода перешел в стан “зелено-белых“ из клуба испанской Сегунды Реус Депортиу. За клуб второй испанской лиги хавбек отыграл 22 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.
До этого Абдул Карим Йода выступал за испанские Хетафе и Альмерию, а также за румынскую Астру.
Напомним, что ранее львовские Карпаты объявили о подписании камерунского защитника.
Полная версия правил