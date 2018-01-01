Украинский форвард может перейти в Енисей

Владислав Кулач может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач, права на которого принадлежат Шахтеру, может перейти в клуб российской Премьер-лиги Енисей. Об этом сообщает портал Footboom.

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По информации источника, вероятность перехода украинца в красноярский клуб достаточно высокая. Утверждается, что ранее форвард отказался от перехода в Александрию.

Владислав Кулач выступает за Ворсклу на правах аренды с 2017 года. В этом сезоне 25-летний игрок провел за полтавский клуб 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее в российский Енисей на правах аренды перешел защитник Шахтера Олег Данченко.