Шахтер отдал Сикана в аренду

Молодой нападающий продолжит карьеру в Мариуполе.

Зимний новичок донецкого Шахтера Даниил Сикан на правах аренды перешел в Мариуполь. Об этом сообщает портал Команда №1.

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По информации источника, 17-летний форвард уже прибыл в расположение “приазовцев“ и проводит вместе с командой подготовительный сбор в Турции.

Мариуполь арендовал Сикана на полгода. Также в команде Александра Бабича выступает два других нападающих, арендованных у Шахтера - Александр Зубков и Андрей Борячук.

Напомним, что Даниил Сикан перешел в Шахтер из львовских Карпат этой зимой.