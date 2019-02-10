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Шахтер отдал Сикана в аренду

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Молодой нападающий продолжит карьеру в Мариуполе.
Даниил Сикан
Даниил Сикан
ФК Шахтер

Зимний новичок донецкого Шахтера Даниил Сикан на правах аренды перешел в Мариуполь. Об этом сообщает портал Команда №1.

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По информации источника, 17-летний форвард уже прибыл в расположение “приазовцев“ и проводит вместе с командой подготовительный сбор в Турции.

Мариуполь арендовал Сикана на полгода. Также в команде Александра Бабича выступает два других нападающих, арендованных у Шахтера - Александр Зубков и Андрей Борячук.

Напомним, что Даниил Сикан перешел в Шахтер из львовских Карпат этой зимой.

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Теги: Даниил Сикан, Шахтер, Мариуполь, украинская Премьер-лига, трансферы, футбол
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