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Динамо минимально обыграло Волеренгу

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Киевляне без особого труда расправились с норвежцами в заключительном матче на зимнем сборе.
Динамо минимально обыграло Волеренгу

Динамо одержало победу над норвежской Волеренгой в заключительном матче на тренировочном сборе в Марбелье.

Голами в составе киевлян в первом тайме отличились Назарий Русин и Никита Кравченко. Волеренга сократила разрыв в счете в средине второго тайма, но отыграться норвежцам не удалось.

Динамо — Волеренга 2:1

Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 — Гродем, 69

Динамо: Бущан, Шабанов, Сидиклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев (Че Че, 46), Андриевский, Русин.

Напомним, что в четверг, 14 февраля, “бело-синим“ предстоит провести выездную встречу с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо [[link_local link_article_id=“806057“]]трогательно почтил[[/link_local]] память погибшего Салы.

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