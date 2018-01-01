Палкин рассказал, кто заменит Ракицкого в Шахтере

Сергей Палкин уверен, что Матвиенко сыграет на том же уровне, что и Ракицкий, а может и лучше.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, кто в донецкой команде заменит ушедшего в Зенит Ярослава Ракицкого.

"Мы считаем, что Матвиенко в ближайшем будущем должен заменить Ракицкого и выступать на том же уровне, а может даже и выше. Мы в него верим и считаем, что у него все получится", - отметил Палкин в комментарии Футбол 1.