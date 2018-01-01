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Палкин рассказал, кто заменит Ракицкого в Шахтере

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Сергей Палкин уверен, что Матвиенко сыграет на том же уровне, что и Ракицкий, а может и лучше.
Палкин рассказал, кто заменит Ракицкого в Шахтере

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, кто в донецкой команде заменит ушедшего в Зенит Ярослава Ракицкого.

"Мы считаем, что Матвиенко в ближайшем будущем должен заменить Ракицкого и выступать на том же уровне, а может даже и выше. Мы в него верим и считаем, что у него все получится", - отметил Палкин в комментарии Футбол 1.

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Теги: Шахтер
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