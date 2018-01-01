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Соглашение с защитником заканчивается ближайшим летом.

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Соглашение с защитником заканчивается ближайшим летом.
Иван Ордец
Иван Ордец

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о кадровых проблемах в центре защиты команды.

"Причины того, что появился Бондаренко, более-менее понятны. Ушел Ракицкий, с Ордецом заканчивается контракт в конце сезона, и договориться по личным условиям пока не удается.

Поэтому было принято решение привлечь еще одного украинца. Вы сами знаете, центр обороны, кроме Хочолавы, у нас украинский. Решили пригласить Бондаренко. Считаем, из всех украинских клубов, не считая Динамо и Шахтер, это самый сильный игрок защиты", - рассказал Палкин в интервью Футбол 1.

Действующий контракт 26-летнего Ордеца с горняками истекает 30 июня 2019 года. В текущем сезоне из-за травмы защитник не принял участие ни в одном матче в составе Шахтера.

Иван – воспитанник Шахтера, за основную команду играет с 1 июля 2014 года. На его счету 97 матчей, 4 гола и 3 ассиста в футболке горняков. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 1 раз Суперкубок Украины.

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Теги: Иван Ордец, Шахтер, Сергей Палкин
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