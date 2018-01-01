Динамо сыграло в нулевую ничью с Мальме

Киевский клуб провел четвертый контрольный матч на тренировочном сборе в Испании.

Динамо и Мальме голов не забивали ФК Динамо Киев

Сегодня, 8 февраля, киевское Динамо провело четвертый спарринг на втором сборе в испанской Марбелье.

Встреча с призером чемпионата Швеции Мальме завершилась безголевой ничьей.

В первом тайме киевляне показали невыразительную игру. Шведы хорошо оборонялись и даже провели несколько грамотных атак, которые, впрочем, не закончились ничем.

Во втором тайме Динамо запомнился удар Вербича 71-й минуте - словенец сильно пробил, но мяч пролетел над воротами шведов.

Динамо К– Мальме – 0:0

Динамо Киев: Денис Бойко, Томаш Кендзера, Никита Бурда (Сергей Сидорчук, 86), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 80), Ахмед Алибеков (Владимир Шепелев, 46), Че Че (Артем Шабанов, 46), Николай Шапаренко (Назарий Русин, 72), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Фран Соль.

Ранее Диномо проиграло Нью-Инглэнд Революшн.