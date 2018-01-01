Шахтер официально объявил о подписании Маркоса Антонио
Донецкий клуб внес бразильца в заявку на матчи УПЛ.
Донецкий Шахтер официально оформил трансфер 18-летнего бразильца Маркоса Антонио.Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, на котором появился профайл игрока.
Читай также: Новички Шахтера попали в заявку команды на матчи Лиги Европы
Действующий чемпион Украины включил молодого хавбека в заявку на матчи УПЛ. Отметим, что ранее “горняки“ официально не подтверждали трансфер Антонио.
Согласно данным немецкого сайта Transfermarkt, сумма сделки по переходу игрока в Шахтер составила 3,5 миллиона евро.
Однако, в заявку донецкого клуба на Лигу Европы бразильский полузащитник не попал.
Напомним, что накануне Шахтер сыграл последний матч в рамках второго подготовительного сбора.
Полная версия правил