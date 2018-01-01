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Шахтер официально объявил о подписании Маркоса Антонио

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Донецкий клуб внес бразильца в заявку на матчи УПЛ.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
Getty Images

Донецкий Шахтер официально оформил трансфер 18-летнего бразильца Маркоса Антонио.Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, на котором появился профайл игрока.

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Действующий чемпион Украины включил молодого хавбека в заявку на матчи УПЛ. Отметим, что ранее “горняки“ официально не подтверждали трансфер Антонио.

Согласно данным немецкого сайта Transfermarkt, сумма сделки по переходу игрока в Шахтер составила 3,5 миллиона евро.

Однако, в заявку донецкого клуба на Лигу Европы бразильский полузащитник не попал.

Напомним, что накануне Шахтер сыграл последний матч в рамках второго подготовительного сбора.

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Теги: Маркос Антонио, Шахтер, УПЛ, трансферы, футбол
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