Шахтер официально объявил о подписании Маркоса Антонио

Донецкий клуб внес бразильца в заявку на матчи УПЛ.

Донецкий Шахтер официально оформил трансфер 18-летнего бразильца Маркоса Антонио.Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, на котором появился профайл игрока.

Читай также: Новички Шахтера попали в заявку команды на матчи Лиги Европы

Действующий чемпион Украины включил молодого хавбека в заявку на матчи УПЛ. Отметим, что ранее “горняки“ официально не подтверждали трансфер Антонио.

Согласно данным немецкого сайта Transfermarkt, сумма сделки по переходу игрока в Шахтер составила 3,5 миллиона евро.

Однако, в заявку донецкого клуба на Лигу Европы бразильский полузащитник не попал.

Напомним, что накануне Шахтер сыграл последний матч в рамках второго подготовительного сбора.