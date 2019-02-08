Новичок Динамо почтил память погибшего Эмилиано Салы

Франа Соля очень зацепила трагедия, случившаяся с новичком Кардиффа Эмилиано Салой.

Нападающий Динамо Фран Соль почтил память Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.

Новичок киевского клуба, который совсем недавно сам прилетел в новую страну, чтобы осуществить свои мечты, признался, что его очень зацепила ситуация, которая произошла с Эмилиано.

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“Когда ты подошел к тому самолету, чтобы воплотить свои мечты в реальность в Кардиффе, я подошел к другому, чтобы осуществить свои в Киеве. Да, я не знал тебя, но… я очень чувствительно отнесся к тому, что случилось с тобой.

Мои молитвы с твоей семьей и твоими близкими. Вечная память“, - написал Соль на своей страничке в Instagram.

Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После пропажи футболиста в Сети появилось его последнее голосовое сообщение, где он рассказывал о скором крушении самолета, а также были опубликованы подробности организации этого рейса. Стало известно, что пилот воздушного судна не имел лицензии на перевозку пассажиров.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале.