Заря усилится защитником Порту и молодежной сборной Португалии
Фернанду Фонсека перейдет в луганский клуб на правах аренды.
Луганская Заря близка к подписанию контракта с 21-летним фулбеком Порту Фернанду Фонсекой. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.
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Как утверждает источник, молодой правый защитник перейдет в украинский клуб на правах аренды и будет выступать за Зарю до конца текущего сезона.
Фонсека является воспитанником Порту, однако закрепиться в основе клуба португальцу не удалось. В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за Эшторил, в составе которого провел 19 матчей и отдал 2 ассиста.
Также в активе Фонсеки имеется 12 матчей за молодежную сборную Португалии.
Ранее луганский клуб объявил о подписании форварда Неманьи Ивановича.
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