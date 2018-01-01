Заря усилится защитником Порту и молодежной сборной Португалии

Фернанду Фонсека перейдет в луганский клуб на правах аренды.

Луганская Заря близка к подписанию контракта с 21-летним фулбеком Порту Фернанду Фонсекой. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

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Как утверждает источник, молодой правый защитник перейдет в украинский клуб на правах аренды и будет выступать за Зарю до конца текущего сезона.

Фонсека является воспитанником Порту, однако закрепиться в основе клуба португальцу не удалось. В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за Эшторил, в составе которого провел 19 матчей и отдал 2 ассиста.

Также в активе Фонсеки имеется 12 матчей за молодежную сборную Португалии.

Ранее луганский клуб объявил о подписании форварда Неманьи Ивановича.