Динамо - Мальме: видео онлайн трансляция матча

Киевляне проведут очередной контрольный поединок в рамках подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Мальме: видео трансляция ФК Динамо Киев

В рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье Динамо проведет уже четвертый товарищеский матч. В этот раз соперником киевлян будет шведский клуб Мальме, занимающий третью строчку в турнирной таблице национального чемпионата.

Вашему вниманию онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, который состоится 8-го февраля в 15:00 по киевскому времени:

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило ЦСКА Софию, после сыграло в нулевую ничью с Эстерсундом, а потом потерпело поражение от Нью-Инглэнд Революшн (1:3).