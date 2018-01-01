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Динамо - Мальме: видео онлайн трансляция матча

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Киевляне проведут очередной контрольный поединок в рамках подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Мальме: видео трансляция
Динамо - Мальме: видео трансляция
ФК Динамо Киев

В рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье Динамо проведет уже четвертый товарищеский матч. В этот раз соперником киевлян будет шведский клуб Мальме, занимающий третью строчку в турнирной таблице национального чемпионата.

Вашему вниманию онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, который состоится 8-го февраля в 15:00 по киевскому времени:

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило ЦСКА Софию, после сыграло в нулевую ничью с Эстерсундом, а потом потерпело поражение от Нью-Инглэнд Революшн (1:3).

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