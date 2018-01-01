Защитник Динамо перешел в Жилину
Лука Лочошвили проведет остаток сезона в Словакии.
Жилина объявила об аренде защитника киевского Динамо Луки Лочошвили, сообщает официальный сайт словацкого клуба.
Контракт грузинского футболиста рассчитан до конца года с правом первоочередного выкупа.
Лочошвили перешел в киевский клуб из Динамо Тбилиси в августе 2017 года, но из-за травм не провел ни одного матча за киевлян.
В марте 2018 года футболист был арендован тбилисским Динамо, за который он провел 23 матча.
Ранее сообщалось, что Динамо продлило соглашение с полузащитником Александром Андриевским.
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