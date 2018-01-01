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Защитник Динамо перешел в Жилину

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Лука Лочошвили проведет остаток сезона в Словакии.
Лука Лочошвили
Лука Лочошвили
www.mskzilina.sk

Жилина объявила об аренде защитника киевского Динамо Луки Лочошвили, сообщает официальный сайт словацкого клуба.

Контракт грузинского футболиста рассчитан до конца года с правом первоочередного выкупа.

Лочошвили перешел в киевский клуб из Динамо Тбилиси в августе 2017 года, но из-за травм не провел ни одного матча за киевлян.

В марте 2018 года футболист был арендован тбилисским Динамо, за который он провел 23 матча.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило соглашение с полузащитником Александром Андриевским.

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Теги: футбол, Динамо, Лука Лочошвили, Жилина
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Источник: www.mskzilina.sk

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