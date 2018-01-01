Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Швед: Мы потеряли несколько важных игроков

Комментариев: 0
Молодой нападающий вернулся в расположение львовских Карпат.
Марьян Швед
Марьян Швед
Getty Images

Украинский форвард Марьян Швед, накануне подписавший контракт с шотландским Селтиком, вернулся в расположение Карпат до конца текущего сезона.

Нападающий заявил, что будет выкладываться на максимум, чтобы помочь львовянам сохранить прописку в элите украинского футбола.

Читай также: Швед: Постараюсь стать хорошим примером для украинских футболистов

"Я лечу на сборы, чтобы работать, доказывать, что готов играть в составе и помогать команде достигать целей. Насколько изменились Карпаты с приходом Фабри Гонсалеса? Команду покинуло несколько важных игроков. Особенно большой потерей для нас, на мой взгляд, является уход Карраскаля.

Однако, в команду пришло много молодых футболистов. Они будут играть и доказывать тренеру, что могут принести Карпатам много пользы. Надеюсь, они нам помогут", - сказал Швед перед отлетом Карпат на сборы в Турцию.

Напомним, ранее стало известно, что экс-лидер львовских Карпат Карраскаль продолжит карьеру в Аргентине.

Поделись:
Теги: Марьян Швед, Карпаты, Селтик, украинская Премьер-лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь