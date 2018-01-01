Швед: Мы потеряли несколько важных игроков

Молодой нападающий вернулся в расположение львовских Карпат.

Украинский форвард Марьян Швед, накануне подписавший контракт с шотландским Селтиком, вернулся в расположение Карпат до конца текущего сезона.

Нападающий заявил, что будет выкладываться на максимум, чтобы помочь львовянам сохранить прописку в элите украинского футбола.

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"Я лечу на сборы, чтобы работать, доказывать, что готов играть в составе и помогать команде достигать целей. Насколько изменились Карпаты с приходом Фабри Гонсалеса? Команду покинуло несколько важных игроков. Особенно большой потерей для нас, на мой взгляд, является уход Карраскаля.

Однако, в команду пришло много молодых футболистов. Они будут играть и доказывать тренеру, что могут принести Карпатам много пользы. Надеюсь, они нам помогут", - сказал Швед перед отлетом Карпат на сборы в Турцию.

Напомним, ранее стало известно, что экс-лидер львовских Карпат Карраскаль продолжит карьеру в Аргентине.