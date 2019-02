Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко был избран в исполком УЕФА.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, решение было принято на 43-м конгрессе УЕФА. Было 9 кандидатов на 7 мест в исполкоме организации. Павелко получил 27 голосов и занял эту должность.

Отметим, что все новые члены исполкома были избраны сроком на 4 года.

Congratulations to:



Sándor Csányi 🇭🇺



Armand Duka 🇦🇱



Fernando Gomes 🇵🇹



Jesper Møller Christensen 🇩🇰



Andrii Pavelko 🇺🇦



Luis Rubiales 🇪🇸



Davor Šuker 🇭🇷



They have been elected to the #UEFAExCo for a four-year term. #UEFACongress