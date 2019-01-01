Шахтер сыграл в нулевую ничью в последнем матче тренировочного сбора

Донецкий клуб завершил подготовку ко второй половине сезона.

Шахтер и Ваккер не забили голов в товарищеском матче ФК Шахтер Донецк

Шахтер провел последний контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.

Соперником донецкого клуба стал австрийский клуб Ваккер. Команды имели множество голевых моментов, однако никто так и не сумел забить гол. В итоге встреча завершилась со счетом 0:0.

Шахтер - Ваккер 0:0

Шахтер: Пятов, Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Патрик, Степаненко (Майкон, 80), Марлос (Фернандо, 17), Коваленко (Малышев, 84), Соломон (Нем, 77), Мораес.

Ваккер: Кнетт (Ханкич, 46), Перич, Маак, Маранда, Хупфауф (Шимпельсбергер, 46), Хеннинг (Кершбаум, 46), Харрер, Клем, Дьенг, Габриэле (Ридер, 46), Дедич (Зайзен, 46).

Отметим, что следующий матч Шахтер проведет уже в Лиге Европы. Соперником “горняков“ стал немецкий Айнтрахт из Франкфурта. Первый матч состоится 14-го февраля на ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток - в 22:00.

Напомним, в предыдущем контрольном матче Шахтер разгромил Ботев со счетом 6:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.