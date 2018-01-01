Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 1:3 видео голов и обзор товарищеского матча
Киевское Динамо уступило американскому Нью-Инглэнд Революшн в рамках спарринга на тренировочном сборе в испанской Марбелье.
"Бело-синие" первыми забили в ворота клуба из Бостона, однако во втором тайме не сумели реализовать пенальти, а также трижды пропустили.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Нью-Инглэнд Революшн:
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 1:3
Голы: Русин, 33 - Агудело, 54, Тил, 68, Фагундес, 87
Динамо: Георгий Бущан (Владимир Маханьков, 46), Евгений Смирный (Никита Кравченко, 61), Артем Шабанов, Ахмед Алибеков , Сидклей, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Владимир Шепелев, Назарий Русин
Нью-Инглэнд Революшн: Кроппер Коди, Фаррелл Эндрю, Анибаба Джалил, Колдвелл Скотт, Кастильо Эдгар, Банбери Тил, Агудело Хуан, Кайседо Луис, Мансьен Майкл. Жонес Дэ Хуан, Пенилла Кристиан
Предупреждения: Алибеков - Тил
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