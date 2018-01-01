Динамо потерпело поражение в товарищеском матче от клуба из МЛС

Киевляне уступили Нью-Инглэнд Революшн со счетом 1:3.

В рамках второго подготовительного сбора в испанской Марбелье Динамо провело контрольный поединок с клубом из американской МЛС Нью-Инглэнд Революшн.

“Бело-синие“ открыли счет на 33-й минуте матча, однако это не спасло команду от последующего поражения.

После перерыва Андриевский не реализовал пенальти, а на 54-й минуте встречи соперник сравнял счет, уже на 68-й минуте команда из Бостона забила второй гол, а на 87-й минуте Нью-Инглэнд Революшн окончательно лишил киевлян шансов даже на ничью.

Следующий контрольный матч Динамо проведет 8 февраля со шведским Мальме.

Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 1:3

Голы: Русин, 33 - Агудело, 54, Тил, 68, Фагундес, 87

Динамо: Георгий Бущан (Владимир Маханьков, 46), Евгений Смирный (Никита Кравченко, 61), Артем Шабанов, Ахмед Алибеков , Сидклей, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Владимир Шепелев, Назарий Русин

Нью-Инглэнд Революшн: Кроппер Коди, Фаррелл Эндрю, Анибаба Джалил, Колдвелл Скотт, Кастильо Эдгар, Банбери Тил, Агудело Хуан, Кайседо Луис, Мансьен Майкл. Жонес Дэ Хуан, Пенилла Кристиан

Предупреждения: Алибеков - Тил

Напомним, предыдущий спарринг Динамо против Эстерсунда завершился нулевой ничьей.