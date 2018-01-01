Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо потерпело поражение в товарищеском матче от клуба из МЛС

Комментариев: 0
Киевляне уступили Нью-Инглэнд Революшн со счетом 1:3.
Динамо проиграло Нью-Инглэнд Революшн
Динамо проиграло Нью-Инглэнд Революшн
ФК Динамо Киев

В рамках второго подготовительного сбора в испанской Марбелье Динамо провело контрольный поединок с клубом из американской МЛС Нью-Инглэнд Революшн.

“Бело-синие“ открыли счет на 33-й минуте матча, однако это не спасло команду от последующего поражения.

После перерыва Андриевский не реализовал пенальти, а на 54-й минуте встречи соперник сравнял счет, уже на 68-й минуте команда из Бостона забила второй гол, а на 87-й минуте Нью-Инглэнд Революшн окончательно лишил киевлян шансов даже на ничью.

Следующий контрольный матч Динамо проведет 8 февраля со шведским Мальме.

Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 1:3
Голы: Русин, 33 - Агудело, 54, Тил, 68, Фагундес, 87

Динамо: Георгий Бущан (Владимир Маханьков, 46), Евгений Смирный (Никита Кравченко, 61), Артем Шабанов, Ахмед Алибеков , Сидклей, Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Владимир Шепелев, Назарий Русин

Нью-Инглэнд Революшн: Кроппер Коди, Фаррелл Эндрю, Анибаба Джалил, Колдвелл Скотт, Кастильо Эдгар, Банбери Тил, Агудело Хуан, Кайседо Луис, Мансьен Майкл. Жонес Дэ Хуан, Пенилла Кристиан

Предупреждения: Алибеков - Тил

Напомним, предыдущий спарринг Динамо против Эстерсунда завершился нулевой ничьей.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, товарищеский матч, подготовительный сбор, тренировочный сбор, спарринг, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь