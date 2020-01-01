Сборная Украины проведет отборочные матчи Евро-2020 на Арене Львов

На стадионе успеют завершить все ремонтные работы.

Сборная Украины по футболу сыграет домашние матчи отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга на Арене Львов, сообщает ФФУ.

7 июня Украина проведет матч с Сербией, а 10 июня встретится с Люксембургом. Планируется, что оба поединка начнутся в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, после игры Лиги Наций со Словакией (1:0), которая состоялась на Арене Львов в минувшем сентябре, наставник украинской сборной Андрей Шевченко пожаловался на состояние газона, поэтому на стадионе было решено поменять покрытие.

Имелись опасения, что работы не успеют завершить вовремя, в связи с этим рассматривались варианты с Харьковом, Днепром и Полтавой. Тем не менее, недавно госструктуры дали в официальном письме ФФУ гарантию, что арена сможет принять оба поединка.