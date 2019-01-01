Дуэлунд - Пиваричу: Я рад, что ты решил получить такую же травму, как я

Датский футболист забавно прокомментировал повреждение партнера по команде.

Нападающий киевского Динамо Миккель Дуэлунд, который восстанавливается от травмы, обратился к своему партнеру по команде Йосипу Пиваричу, который совсем недавно получил аналогическое повреждение.

"Отличный номер, мой друг! Рад, что ты решил получить такую же травму ноги, чтобы понять то, что я пережил я", - написал Дуэлунд на своей странице в Instagram.

Напомним, Пиварич получил травму крестообразной связки колена в товарищеском матче против чешской Спарты (2:3) на первых сборах команды. По оценкам врачей, на восстановление уйдет около пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист успешно прооперирован.