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Дуэлунд - Пиваричу: Я рад, что ты решил получить такую же травму, как я

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Датский футболист забавно прокомментировал повреждение партнера по команде.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
dynamo.kiev.ua

Нападающий киевского Динамо Миккель Дуэлунд, который восстанавливается от травмы, обратился к своему партнеру по команде Йосипу Пиваричу, который совсем недавно получил аналогическое повреждение.

"Отличный номер, мой друг! Рад, что ты решил получить такую же травму ноги, чтобы понять то, что я пережил я", - написал Дуэлунд на своей странице в Instagram.

Напомним, Пиварич получил травму крестообразной связки колена в товарищеском матче против чешской Спарты (2:3) на первых сборах команды. По оценкам врачей, на восстановление уйдет около пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист успешно прооперирован.

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Теги: футбол, Йосип Пиварич, Миккель Дуэлунд, Динамо Киев
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Источник: www.instagram.com

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