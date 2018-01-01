Динамо сыграло в нулевую ничью с Эстерсундом
Киевский клуб провел второй товарищеский матч на сборах в Марбелье.
Киевское Динамо провело второй спарринг в рамках второго сбора в Марбелье (Испания).
Соперником "бело-синих" стал шведский Эстерсунд, встреча закончилась нулевой ничьей.
Динамо К — Эстерсунд 0:0
Динамо: Бойко (Бущан, 60) — Кендзера, Бурда, Миколенко, Кадар — Буяльский, Цыганков, Вербич, Че Че, Шапаренко — Соль.
Предупреждения: Шапраенко — Хопкат.
Следующий контрольный матч Динамо сыграет завтра, 6 февраля, против Нью Инглэнд Революшн (Бостон, США).
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