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Динамо сыграло в нулевую ничью с Эстерсундом

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Киевский клуб провел второй товарищеский матч на сборах в Марбелье.
Динамо и Эстерсунд голов не забивали
Динамо и Эстерсунд голов не забивали
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело второй спарринг в рамках второго сбора в Марбелье (Испания).

Соперником "бело-синих" стал шведский Эстерсунд, встреча закончилась нулевой ничьей.

Динамо К — Эстерсунд 0:0

Динамо: Бойко (Бущан, 60) — Кендзера, Бурда, Миколенко, Кадар — Буяльский, Цыганков, Вербич, Че Че, Шапаренко — Соль.

Предупреждения: Шапраенко — Хопкат.

Следующий контрольный матч Динамо сыграет завтра, 6 февраля, против Нью Инглэнд Революшн (Бостон, США).

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Теги: футбол, Динамо, товарищеский матч
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