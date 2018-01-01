Шахтер и Динамо попали в топ-100 самых богатых футбольных клубов мира

Лидер чемпионата Украины оказался на 25-й строчке, а киевский клуб - на 88-м месте.

Шахтер и Динамо - в топ-100 самых богатых клубов мира ФК Шахтер Донецк

Известная компания Soccerex Football Finance Index 100 подготовила обновленную версию своего рейтинга самых богатых клубов мира.

По данным этого рейтинга, в топ-100 самых состоятельных команд вошли два клуба из Украины - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

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“Горняки“ заняли 25-е место в рейтинге, обойдя Зенит, Эвертон и Фулхэм. Состав команды был оценен в 103 миллиона евро. А вот “бело-синие“ делят 88-90-е места с аргентинским Ривер Плейтом и китайским Хэбэй Чайная Форчун - составы этих команд оценили в 67 миллионов евро.

Самым богатым клубом мира оказался Манчестер Сити, который существенно превзошел ПСЖ и Баварию, входящих в тройку лидеров. Также в топ-10 оказались Тоттенхэм, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Челси.

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Отметим, что рейтинг Soccerex рассчитывается путем вычисления индекса, учитывающего такие показатели, как суммарная оценочная стоимость игроков, материальные активы клуба, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции от владельца, чистый долг клуба.

Ранее сообщалось, что в 2018-м году клубы потратили на трансферы рекордные 7 миллиардов евро.