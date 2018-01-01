Динамо - Эстерсунд: видео онлайн трансляция матча

Киевское Динамо проведет второй спарринг в рамках подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Эстерсунд: онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Динамо в рамках второго подготовительного сбора в испанской Марбелье проведет контрольный поединок с шведским Эстерсундом.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча, который состоится 5-го февраля в 13:30 по киевскому времени (старт поединка был перенесен на 30 минут - с 13:00 на 13:30):

Напомним, в первом контрольном спарринге Динамо разгромило ЦСКА Софию со счетом 3:0.