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Экс-игрок Динамо: За что осуждать Ракицкого?

Комментариев: 2
Олег Саленко считает, что футбол должен быть вне политики.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
fc-zenit.ru

Экс-игрок Динамо Олег Саленко высказался по поводу того, что ФФУ исключила Ярослава Ракицкого из состава сборной Украины из-за его перехода в Зенит.

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“Это уже начались политические игры. Считаю, последнее слово должно быть за главным тренером. Но Андрей Шевченко пока молчит. А федерация уже идет на такие шаги… Сейчас же тут выборы на носу, шумиха. Скорее всего, из-за этого новичка Зенита и исключили из списка.

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Вряд ли он будет принимать участие в отборочном цикле к чемпионату Европы. Из-за выборов, политической борьбы в стране его не станут приглашать в национальную команду. Много шума наделал его переезд в Россию. Невыгодно федерации его вызывать. Хотя мне эти дела не нравятся. Нужно судить по чисто футбольным качествам.

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Но, думаю, потихоньку волна спадет. Футбол должен быть вне политики. В принципе, за что осуждать Ракицкого? Он сделал свой выбор. Поехал в другую страну. Это все равно - что в Англию, Испанию или Америку. Он же не касается никаких дел.

Сейчас его во многом обвиняют, исключают из списков, но он сам принял вот такое решение“, – приводит слова Саленко Спорт-Экспресс.

Напомним, что Ярослав Ракицкий дебютировал за Зенит в товарищеском матче против Дюделанжа (0:0).

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Теги: Олег Саленко, Ярослав Ракицкий, Зенит, ФФУ, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, состав
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Комментариев (2)
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Операторська    05.02.2019, 11:00
Оценка:  0
Операторська
так це ж наші спортсмени-патріоти, які слова не скажуть українською, гімн не співають ... ну і Динамо ж з німцями-фашистами грало? чому б і їм з окупантами не цілуватись? спорт же поза політикою!
B5    05.02.2019, 10:47
Оценка:  +1
B5
КАзлина ты ОЛежа, да как вне политики, одни на восток едут, а други с тупой и отмороженой харей в рашку бабло зарабатывать, так что ли??вне политики, придурок ты!!!
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