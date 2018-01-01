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Миколенко стал лучшим игроком Украины в 2018 году в возрастной категории U-19

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Еще один игрок Динамо стал лучшим среди игроков U-21.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Игроки киевского Динамо и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков и Виталий Миколенко стали лучшими украинскими футболистами в 2018-м году в своих возрастных категориях.

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Миколенко в рамках голосования в возрастной категории U-19 превзошел экс-вратаря Зари, ныне являющегося игроком Реала и выступающего за Леганес на правах аренды. Игрок киевского клуба набрал 269 очков, что на 21 балл больше, чем у Лунина.

На третьем месте оказался хавбек Мариуполя Владислав Вакула, который набрал 126 баллов. Топ-5 замкнули форвард Шахтера Михаил Мудрик (54) и нападающий Динамо Владислав Супряга (82).

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Цыганков стал лучшим в категории U-21, набрав 375 очков. В борьбе за первое место динамовец обошел Марьяна Шведа, который недавно перешел из Карпат в Селтик (207 очков), а также своего партнера по команде Николая Шапаренко (180). 

Раннее сообщалось, что сразу три украинца попали в число самых талантливых футболистов-2019.

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Теги: Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Динамо, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Украина
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