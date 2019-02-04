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Ракицкий был удален из списка игроков сборной Украины

Комментариев: 2
На сайте ФФУ новичок Зенита больше не значится в списке игроков национальной команды.
Ярослав Ракицкий (слева)
Ярослав Ракицкий (слева)
fc-zenit.ru

Защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий был удален из списка игроков сборной Украины.

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На официальном сайте Федерации футбола Украины в данный момент национальная команда представлена 31 игроком, среди которых - 9 защитников.

Защитники сборной Украины
Защитники сборной Украины
ФФУ

Отметим, что профиль Ракицкого все еще доступен на сайте. В нем указано, что футболист до сих пор является игроком Шахтера.

Ракицкий отыграл 54 матча в составе сборной Украины, в которых забил 4 гола.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит во время зимнего трансферного окна.

Переход украинца в питерский клуб раскритиковали Мирон Маркевич и Руслан Ротань, а вот Евгений Селезнев поддержал соотечественника.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Украина, сборная Украины по футболу, ФФУ, состав
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Комментариев (2)
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Boxerogos    04.02.2019, 17:25
Оценка:  0
Boxerogos
ШОКоладная политика бессилия такая забавная!))))))))))))))
гость  (аноним)  04.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
гость
Ну и правильно
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