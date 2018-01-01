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Шахтер - Ботев 6:1 видео голов и обзор контрольного матча

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Донецкий клуб одержал разгромную победу на сборе в Турции.

Шахтер - Ботев
Шахтер - Ботев
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер разгромил болгарский клуб Ботев из города Пловдив в очередном контрольном матче второго подготовительного сбора в Турции.

Отметим, что за первую команду “горняков“ дебютировали защитники Валерий Бондарь и Сергей Чоботенко.

Шахтер — Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Кайоде, 55, 86, Бутко, 51, Майкон, 70 — Марин, 47.

Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко — Малышев (Степаненко, 75), Майкон -  Соломон (Сикан, 68), Тотовицкий, Марлос (Фернандо, 59) — Кайоде

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Теги: Шахтер, видео голов, обзор матча, контрольный матч, сборы, футбол
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