Шахтер - Ботев 6:1 видео голов и обзор контрольного матча

Донецкий клуб одержал разгромную победу на сборе в Турции.

Шахтер - Ботев ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер разгромил болгарский клуб Ботев из города Пловдив в очередном контрольном матче второго подготовительного сбора в Турции.

Отметим, что за первую команду “горняков“ дебютировали защитники Валерий Бондарь и Сергей Чоботенко.

Шахтер — Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Кайоде, 55, 86, Бутко, 51, Майкон, 70 — Марин, 47.

Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко — Малышев (Степаненко, 75), Майкон - Соломон (Сикан, 68), Тотовицкий, Марлос (Фернандо, 59) — Кайоде