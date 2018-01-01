Шахтер с разгромным счетом обыграл болгарский Ботев

"Горняки" одержали очередную победу на сборах в Турции.

Действующий чемпион Украины, а также лидер первенства в текущем сезоне, донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на турецких сборах.

На этот раз соперником горняков стал болгарский клуб Ботев из города Пловдив.

Шахтер не оставил шансов своему сопернику, забив в его ворота шесть мячей и пропустив лишь один.

Шахтер — Ботев 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Кайоде, 55, 86, Бутко, 51, Майкон, 70 — Марин, 47.

Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко — Малышев (Степаненко, 75), Майкон - Соломон (Сикан, 68), Тотовицкий, Марлос (Фернандо, 59) — Кайоде

Напомним, в предыдущем контрольном матче донецкий Шахтер всухую уступил сербскому Партизану.