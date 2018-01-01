Шахтер с разгромным счетом обыграл болгарский Ботев
"Горняки" одержали очередную победу на сборах в Турции.
Действующий чемпион Украины, а также лидер первенства в текущем сезоне, донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на турецких сборах.
На этот раз соперником горняков стал болгарский клуб Ботев из города Пловдив.
Шахтер не оставил шансов своему сопернику, забив в его ворота шесть мячей и пропустив лишь один.
Шахтер — Ботев 6:1
Голы: Тотовицкий, 33, 37, Кайоде, 55, 86, Бутко, 51, Майкон, 70 — Марин, 47.
Шахтер: Трубин (Кудрик, 46) — Бутко, Бондарь, Чоботенко, Матвиенко — Малышев (Степаненко, 75), Майкон - Соломон (Сикан, 68), Тотовицкий, Марлос (Фернандо, 59) — Кайоде
Напомним, в предыдущем контрольном матче донецкий Шахтер всухую уступил сербскому Партизану.
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