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Защитник Динамо успешно прооперирован

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Йосип Пиварич перенес операцию на колене.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
Getty Images

Крайний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич успешно перенес операцию на колене. Об этом хорватский футболист сообщил на своей странице в Instagram

 

Йосип Пиварич после операции
Йосип Пиварич после операции
instagram.com/josip_pivaric19/

Сроки восстановления хорвата пока не известны, однако есть вероятность, что Пиварич не поможет "бело-голубым" до конца текущего сезона.

В этом сезоне 30-летний защитник провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, что Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче против пражской Спарты(2:3).

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Теги: Йосип Пиварич, Динамо Киев, Украинская Премьер-лига, травма, футбол
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