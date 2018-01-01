Защитник Динамо успешно прооперирован

Йосип Пиварич перенес операцию на колене.

Крайний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич успешно перенес операцию на колене. Об этом хорватский футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Йосип Пиварич после операции instagram.com/josip_pivaric19/

Сроки восстановления хорвата пока не известны, однако есть вероятность, что Пиварич не поможет "бело-голубым" до конца текущего сезона.

В этом сезоне 30-летний защитник провел за Динамо 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, что Йосип Пиварич получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче против пражской Спарты(2:3).