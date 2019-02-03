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Шахтер уступил Партизану в контрольном матче

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Шахтер не сумел распечатать ворота соперника.
Шахтер уступил Партизану в контрольном матче

На турецком сборе донецкий Шахтер провел очередной спарринг. Соперником стал представитель Сербии - Партизан.

Уже в дебюте матча "горняки" пропустили, а под конец первой половины пропустил еще раз. До конца поединка больше команды не отличались.

В этом матче Паулу Фонсека решил не использовать много замен проведя их по минимуму.

Шахтер - Партизан 0:2
Голы: Николич, 8, Шчекич, 39 

Шахтер: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 79), Исмаили — Патрик, Степаненко (Майкон, 79) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Мораес.

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Теги: Шахтер, подготовительные сборы
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.02.2019, 19:02
Оценка:  +2
гость
Шахтер в жопе,как и весь наш футбол.
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