Динамо разгромило ЦСКА

Киевляне справились с софийским ЦСКА.

На тренировочном сборе в испанское Марбелье Динамо Киев отметилось победой над соперником из Болгарии - ЦСКА.

Уже на старте матча киевляне открыли счет - в третьем матче подряд забил Цыганков. Второй гол на счету Вербича.

На 60-й минуте состав Динамо Полностью изменился, но забить сумели только на последних минутах - Андриевский отметился голом со штрафного.

Динамо - ЦСКА 3:0

Голы: Цыганков, 3, Вербич, 35, Андриевский 89

Динамо (первые 60 минут матча): Бойко (Бущан, 45) - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский, Че Че, Цыганков, Вербич — Соль.

Динамо (последние 30 минут): Бущан — Кравченко, Сидорчук, Шабанов, Сидклей — Андриевский, Алибеков — Смирный, Гармаш, Буено — Русин