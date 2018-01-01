Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо разгромило ЦСКА

Комментариев: 0
Киевляне справились с софийским ЦСКА.
Динамо разгромило ЦСКА

На тренировочном сборе в испанское Марбелье Динамо Киев отметилось победой над соперником из Болгарии - ЦСКА.

Уже на старте матча киевляне открыли счет - в третьем матче подряд забил Цыганков. Второй гол на счету Вербича.

На 60-й минуте состав Динамо Полностью изменился, но забить сумели только на последних минутах - Андриевский отметился голом со штрафного.

Динамо - ЦСКА 3:0
Голы: Цыганков, 3, Вербич, 35, Андриевский 89

Динамо (первые 60 минут матча):  Бойко (Бущан, 45) - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский, Че Че, Цыганков, Вербич — Соль.

Динамо (последние 30 минут): Бущан — Кравченко, Сидорчук, Шабанов, Сидклей — Андриевский, Алибеков — Смирный, Гармаш, Буено — Русин

Поделись:
Теги: Динамо Киев, подготовительные сборы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь